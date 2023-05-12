بلغ 48.6 مليون طن.. ارتفاع طفيف للرواج المينائي

هبة بريس

بلغ الرواج الإجمالي على صعيد الموانئ المغربية برسم الربع الأول من سنة 2023، 48,6 مليون طن مقابل 48,4 مليون طن في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع طفيف بلغ 0,4+ في المائة.

وأبرز بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن الرواج الوطني قد سجل (دون احتساب المسافنة) حجما إجماليا يناهز 26,1 مليون طن (5,1- في المائة)، في حين أن نشاط المسافنة سجل رواجا حجمه 22,4 مليون طن بزيادة نسبتها 7,7+ في المائة مقارنة بالربع الأول من سنة 2022.

وأوضح المصدر ذاته أن نشاط المسافنة قد شكل نسبة هامة تقدر ب 46,2 في المائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي خلال الربع الأول من سنة 2023، متبوعا بالواردات بنسبة 31,9 في المائة والتي سجلت 15,5 مليون طن (6,3- في المائة)، والصادرات بنسبة 16,9 في المائة والتي بلغت 8,2 مليون طن (7,6- في المائة)، ثم رواج المساحلة بنسبة 4,1 في المائة والذي عرف ارتفاعا قدره 19+ في المائة مسجلا حجما قدره 2 مليون طن، وأخيرا نشاط تزويد السفن بالوقود بنسبة 0,8 في المائة الذي بلغ 0,4 مليون طن (2,3+ في المائة) وذلك بتزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.

وبخصوص أهم الأروجة الاستراتيجية للموانئ المغربية خلال الربع الأول من سنة 2023، فقد عرفت ارتفاع كل من رواج الحاويات (2,3 مليون حاوية من فئة 20 قدم /6,3+ في المائة) والفحم والكوك (2,8 مليون طن / 7,1+ في المائة) والنقل الطرقي الدولي (139.183 وحدة / 2,4+ في المائة) والعربات الجديدة (145.477 وحدة / 19,3+ في المائة) من جهة، وانخفاض كل من رواج المحروقات (2,7 مليون طن/ 6,6- في المائة) والحبوب (1,9 مليون طن/ 12,8- في المائة) والفوسفاط والمنتجات المرتبطة به (5,4 مليون طن/ 25,5- في المائة) من جهة أخرى.

بالنسبة لرواج المسافرين فقد سجلت موانئ المملكة 606.946 مسافر خلال الربع الأول من سنة 2023 ، أي بارتفاع ملموس بلغت نسبته 395,5+ في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. كما عرف رواج السياح البحريين استئناف الحركة حيث سجلت الموانئ 71.135 سائحا بحريا.

وعلى صعيد آخر، ارتفع حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية خلال الربع الأول من سنة 2023، بنسبة 8,6+ في المائة محققا بذلك 210.703 طن.

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