كورونا بالمغرب.. تسجيل 348 إصابة جديدة خلال أسبوع

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 348 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة من 6 إلى 12 ماي 2023، أن 6 ملايين و 884 ألف و 356 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و 424 ألف و 276 شخصا، مقابل 24 مليون و 922 ألف و 455 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و 802 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 274 ألف و 180 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 16.5 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط سلا القنيطرة (102)، وفاس مكناس (100)، والدار البيضاء سطات (62)، وسوس ماسة (26) ومراكش آسفي (26)، وبني ملال خنيفرة (12)، وطنجة تطوان الحسيمة (7)، والشرق (6)، والداخلة وادي الذهب (5) وكلميم واد نون (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 469 حالة، فيما تم تسجيل حالة جديدة خطيرة خلال الفترة ذاتها ليبلغ مجموعها حالتين.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0