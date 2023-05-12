أيت الطالب يلتقي نقابات الصيادلة و ينجح في إخماد غضب مهنيي القطاع

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد ممثلون من النقابات المهنية الممثلة للصيادلة لقاءا مع خالد أيت الطالب وزير الصحة و الحماية الاجتماعية لمناقشة و تدارس عدد من النقاط المتضمنة في الملف المطلبي.

اللقاء الذي كان مثمرا حسب مهنيي الصيدلة بالمغرب، شهد عرض النقابات الصيدلية لوجهة نظرهم و مطالبهم الآنية الملحة و المستقبلية أمام أنظار اللجنة الوزارية المحدثة خاصة بعد فورة الغضب الأخيرة التي عبر عنها ممثلو القطاع الصيدلي.

و نجح خالد أيت الطالب في إخماد غضب الصيادلة عبر تأكيده على ضرورة فتح حوار جاد و مسؤول بين الوزارة و المهنيين و كذا تعبيره استعداد الوزارة لإيجاد أرضية توافقية تضمن حقوق المهنيين من جهة و باقي الأطراف المتداخلة من جهة ثانية.

و نوه ممثلو نقابات الصيادلة الذين حضروا الاجتماع بتواصل الوزير و بتجاوبه مع مطالب المهنيين، حيث تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات في قادم الأيام بين الطرفين لتحديد كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج و مخرجات الحوار الخاص بالملف المطلبي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0