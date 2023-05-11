بعد الهزيمة أمام إنتر بدوري الأبطال.. ميلان يتلقى ضربة موجعة

2023-05-11 / 19:35
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هبة بريس _ رياضة

تلقى نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، ضربة موجعة بعد خسارته أمس الأربعاء، على ملعبه سان سيرو أمام إنتر (2-0)، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر ميلان في بيان له نشرته صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت”، أن الجزائري إسماعيل بن ناصر الذي تعرض للإصابة في مباراة الأمس، خضع لفحوصات طبية صباح اليوم الخميس وأظهرت معاناته من إصابة في غضروف الركبة اليمنى.

وكان بن ناصر قد أصيب في مباراة إنتر وغادر الملعب في الدقيقة 18، وحل بدلا منه جونيور ميساس.

وأضاف البيان أن اللاعب الجزائري سيخضع لعملية جراحية بالمنظار.

من جهة أخرى، قالت الصحيفة إن بن ناصر سيغيب رسميًا عن ديربي الغضب في إياب نصف النهائي، لافتة إلى أن موسمه مع الروسونيري قد انتهى.

وأشارت إلى أن مدة غياب إسماعيل قد تستغرق حوالي 3 أو 4 أشهر، وبالتالي سيغيب عن بداية الموسم المقبل أيضًا.

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