شيبا : تحقق حلم التأهل للمونديال

هبة بريس _ رياضة

تحدث سعيد شيبا، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، فئة أقل من 17 سنة، عن فوز الفتيان على المنتخب الجزائري، بـ3 أهداف لـ0، برسم دور نصف نهائي كأس إفريقيا، وبالتالي ضمان التأهل لكأس العالم لأقل من 17 سنة.

وقال سعيد شيبا، إن التأهل لنهائيات كأس العالم، حلم اللاعبين الفتيان، الذين يتطلعون إلى المشاركة في هذه التظاهرة العالمية.

وتابع شيبا في ندوة صحفية بعد المباراة: “الترشح لكأس العالم حلم هؤلاء اللاعبين صغار السن، ونحن سعداء من أجلهم، وهذا شيء مهم في سيرورة تكوينهم الكروي، بحكم أن مباريات كأس العالم ذات قيمة عالية، والمشاركة في المونديال، يأتي في إطار التحضير للمستقبل، للمشاركة في الألعاب الأولمبية وكأس العالم مع الكبار”.

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