الحسيمة..إدانة متهم باغتــ..ـصاب قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة

هبة بريس - الحسيمة

قررت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة ، بادانة متهم باغتصاب طفلة قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة بالسجن النافذ ثماني سنوات .

وجاء قرار هيئة المحكمة ، بعد التهم الثقيلة التي وجهت للمتهم ، والمتثملة في هتك عرض قاصر يقل سنها عن 18 سنة معروفة بضعف قواها العقلية باستعمال العنف والتغرير بها واستدراجها بالإكراه ونقلها من الأماكن التي وضعت فيها من طرف من له سلطة عليها.

وقررت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليه والحكم عليه بثمان سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الادنى .

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