المغرب – الرأس الأخضر .. التوقيع على تسع اتفاقيات تعاون

هبة بريس

وقعت المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، اليوم الثلاثاء 9 ماي بالرباط، تسع اتفاقيات تعاون تشمل عدة مجالات، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون المغرب-الرأس الأخضر، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإقليمي بجمهورية الرأس الأخضر، روي ألبرتو دي فيغيريدو سواريس.

وفي ما يلي لائحة هذه الاتفاقيات :

– اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات:

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، من خلال إيجاد ظروف مواتية لإنجاز الاستثمارات من قبل مستثمري أحد الطرفين في أراضي الطرف الآخر.

– اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضريبة على الدخل :

هذه الاتفاقية تندرج في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتروم إرساء الأسس القانونية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي. وتسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

– اتفاقية تتعلق بالإلغاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية:

تهدف هذه الاتفاقية إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتنقل مواطني البلدين، على أن لا تتجاوز مدة الإقامة 90 يوما من تاريخ الدخول لحاملي جوازات السفر العادية.

ومع ذلك، فإن هذا الإجراء لا يعفيهم من الامتثال للقوانين الجاري بها العمل في البلد المضيف في ما يتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم، فضلا عن ممارسة نشاط مدر للربح، بأجرة أو حر.

– مذكرة تفاهم للتعاون التجاري:

تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز وتطوير التعاون التجاري بين الطرفين، من خلال عدة محاور للتعاون، ولا سيما تبادل المعلومات حول القوانين التجارية، وتبادل الخبرات، والمشاركة في منتديات ينظمها الطرفان.

– اتفاقية إطار للتعاون في مجال الطاقة:

تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في مجالات الطاقة والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة والنجاعة الطاقية. ويقوم هذا التعاون بين الطرفين على أساس المصلحة المشتركة والمساواة والمعاملة بالمثل، لتحقيق نتائج ذات وقع اجتماعي واقتصادي وبيئي، إيجابي، على كلا البلدين.

– مذكرة تفاهم في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة:

تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز وتنشيط التعاون بين البلدين، قصد تطوير شراكة ذات منفعة متبادلة في مجالات الإسكان والتدبير الحضري وتجويد سياسات التنمية الحضرية المستدامة، وذلك بغرض تعزيز الجاذبية والتنافسية الاقتصادية للبلدين في هذا المجال، عبر تقاسم الخبرات والتجارب، وتنظيم لقاءات وندوات وتبادل بعثات مهنية لفائدة مسؤولين من كلا البلدين.

– مذكرة تفاهم في مجالات أنشطة الشباب والمرأة:

تضع مذكرة التفاهم هذه إطارا عاما يروم بلورة مقترحات ملموسة لبرامج عمل في مجالات الشباب والمرأة بين البلدين، على أساس المنفعة المتبادلة، وذلك من خلال تبادل سنوي لمجموعات الشباب للمشاركة في إقامات استكشافية، ولقاءات دولية ومهرجانات فنية تنظم في كلا البلدين، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات، والتنشيط السوسيو-تربوي والسوسيو-مهني، والنهوض بريادة الأعمال لدى النساء.

– اتفاقية إطار للتعاون في مجال التكوين المهني:

تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع الإطار العام للتعاون بين الطرفين في مجال التكوين المهني، من خلال الالتزام بتعزيز التعاون الذي سيغطي عدة محاور، وخاصة تخصيص حصة 60 مقعدا تعليميا، موزعة على فترة ثلاث سنوات بمعدل 20 مقعدا في السنة، ابتداء من مطلع السنة الدراسية 2023-2024، لفائدة المتدربين الشباب من الرأس الأخضر، في عدة مستويات وتخصصات، وتدريب الأطر الإدارية والتأطير التقني والتربوي، وتبادل الخبرات.

– اتفاقية إطار للتعاون بشأن تقديم منح دراسية والتكوين وتبادل الخبرات:

بموجب هذه الاتفاقية، يتعهد الطرفان بمواصلة تعزيز تعاونهما في المجالات الثقافية والعلمية والتقنية والسوسيو – اقتصادية، وكذلك في القطاعات التي يكون فيها هذا التعاون مناسبا، لا سيما من خلال تبادل الطلبة، وتقديم منح دراسية، وتنظيم دورات تكوينية ودورات تكوينية متقدمة، وتبادل الخبرات. وتخصص الوكالة المغربية للتعاون الدولي لجمهورية الرأس الأخضر حصة سنوية من 60 منحة دراسية في المجالات الجامعية والتقنية.

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