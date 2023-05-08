منيب: “الدولة” تؤجل الإصلاحات الضرورية

هبة بريس _ الرباط

تحدتث نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” عن الندرة والتضخم وغياب الجودة، والبذور المتحورة، والأسمدة المسرطنة، وعدم محاربة التلوث البيئي.

واتهمت منيب الدولة بممارسة سياسة الهروب إلى الأمام، وتأجيل الإصلاحات الضرورية سواء الضريبية والمالية، والتهرب من التوزيع العادل للثروات. وذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة

وتساءلت عن الحلول المقدمة كجواب عقلاني وعلمي من أجل النهوض بالعالم القروي، ومن أجل الجواب على الإجهاد المائي؟.

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