الاتحاد الأوروبي يلغي حفلا رسميا بتل أبيب بسبب مشاركة بن غفير-

2023-05-08 / 19:44
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هبة بريس _ وكالات

ألغى الاتحاد الأوروبي، الإثنين، احتفالا دبلوماسيا كان من المقرر أن ينظمه، الثلاثاء، في تل أبيب بسبب إيفاد الحكومة الإسرائيلية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتمثيلها فيه.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: “أعلن منظمو حفل (يوم أوروبا) للاتحاد الأوروبي في تل أبيب أنهم ألغوا الاستقبال الدبلوماسي وجميع الخطب، بعد أن أصر بن غفير على إلقاء كلمة في الحفل”.

و”يوم أوروبا” الذي يوافق التاسع من مايو كل عام، يأتي لإحياء إعلان وزير الخارجية الفرنسي الراحل روبير شومان عام 1950 تشكيل “الجماعة الأوروبية للفحم والصلب”، التي شكلت النواة الأولى للاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في وقت سابق من يوم الإثنين، قبل اتخاذ القرار، “أوصى سفراء الاتحاد الأوروبي بإسرائيل بإلغاء جميع الكلمات بالحفل بعد اجتماع خاص لهم عقدوه ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية إرسال وزير الأمن القومي المتطرف كممثل رسمي لها إلى الحدث

والأحد، قالت القناة (12) الإسرائيلية، إن سفارة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل بعثت برسائل إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية يطلب الاتحاد بموجبها عدم تمثيل بن غفير للحكومة في حفل الاستقبال بمناسبة “يوم أوروبا”.

وقالت سفارة الاتحاد في بيان نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “نحن لا نؤيد الآراء السياسية للوزير بن غفير أو حزبه. في الواقع، تتعارض العديد من تصريحاته وآرائه السابقة مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي”.

وحسب الصحيفة، فإن الأمانة العامة للحكومة الإسرائيلية قالت ردا على المطلب الأوروبي إنها ستفعل ذلك فقط إذا طلب الوزير استبداله، لكن “بن غفير” أعلن أنه سيحضر الحدث.

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