الملك تشارلز يشيد باحتفالات تتويجه على العرش

هبة بريس - وكالات

شكر الملك تشارلز مغنيين شاركا في حفل التتويج الذي أُقيم على شرفه بقلعة وندسور على “الهدية الرائعة”، مع انتهاء عطلة نهاية أسبوع طويلة ممتلئة بالاحتفالات، اليوم الإثنين.

ووسط الأبهة والزينة، تُوِج الملك تشارلز وزوجته كاميلا في كنيسة وستمنستر بلندن، يوم السبت، في أكبر فعالية احتفالية في بريطانيا منذ 70 عاما.

وبلغت الاحتفالات أوجها، أمس الأحد، في “حفل التتويج” الذي شارك فيه مغنون بينهم ليونيل ريتشي وكيتي بيري أمام أفراد العائلة المالكة وجمهور بلغ 20 ألفا في قلعة وندسور غربي لندن.

وفي فقرة كوميدية مفاجئة بعد الحفل، قاطع تشارلز وكاميلا المغنيين ريتشي وبيري وهما ينقلان تجربتهما في العطلة الأسبوعية في البرنامج التلفزيوني (أمريكان أيدول)، والمغنيان عضوان بلجنة تحكيم البرنامج.

وسأل الملك تشارلز المغني ريتشي، عما إذا كان المغنيان سيبقيان “طوال الليل”، في إشارة إلى إحدى أغنيات ريتشي الناجحة.

وسأل الملك وهو يضحك: “أردت فقط التحقق من مدة استخدامك لهذه القاعة؟”.

وأضاف: “شكرا لك على الأداء الرائع، كان أداؤك مبهرا يا كيتي، حقا كان كذلك. وجودكما معا هنا هدية رائعة”.

وبعد عطلة نهاية أسبوع مليئة بالحفلات والاحتفالات، يشهد اليوم الإثنين، الذي يوافق عطلة رسمية في بريطانيا بمناسبة التتويج، تكاتف آلاف المنظمات من برنامج تطوعي.

ومن المتوقع أن يشارك أفراد من العائلة المالكة ورئيس الوزراء ريشي سوناك وزعيم المعارضة في فعاليات (ذا بيج هيلب آوت) “المساعدة الكبيرة” في أنحاء البلاد.

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