بعد مؤتمره الوطني الاستثنائي بالجديدة.. حزب الزيتونة ينظم هياكله بأقاليم وجهات المملكة

أحمد مصباح – الجديدة

باتت شرعية المؤتمر الوطني الاستثنائي، المنعقد بالجديدة، بتاريخ: 16 يونيو 2019، قائمة، سيما جراء المقرر القضائي، الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ: 20 يوليوز 2022، والذي ترتب عنه وضع ملف هذا المؤتمر لدى السلطات المختصة بوزارة الداخلية، بتاريخ: 28 أكتوبر 2022، وذلك وفق البلاغ الإخباري الذي أصدره المصطفى لمفرك، “الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية”، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه.

وعليه، وحسب هذا البلاغ الإخباري، المذيل بتوقيع المصطفى لمفرك، الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، والمؤشر عليه بطابع حزب جبهة القوى الديمقراطية، الأمانة العامة، والموجه إلى مناضلات ومناضلي الحزب، وإلى الرأي العام الوطني، فإن الطعن في شرعية الأمين العام، السابق، هي تحصيل حاصل، وأن القيادة الشرعية هي المنبثقة عن المؤتمر الوطني الاستثنائي، المنعقد بالجديدة، وأنها تشتغل على هيكلة الأقاليم والجهات، وستعقد المجلس الوطني الأول في أقرب الأجل، لاستكمال هياكل الحزب.

ومن ثمة، فإن الأمين العام يدعو مناضلات ومناضلي الحزب إلى الاستعداد لتنشيط دينامية الحزب على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي ، وعلى مستوى القطاعات الموازية.

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