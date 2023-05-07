الكالتشيو.. فريق “السيدة العجوز” يستعيد الوصافة بفوز صعب

هبة بريس _ رياضة

استعاد فريق يوفنتوس وصافة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم من لاتسيو عقب فوزه الصعب والثمين على مضيفه أتالانتا 2-0 يوم الأحد، في الجولة الـ34 من “الكالتشيو”.

وانتظر فريق “السيدة العجوز” حتى الدقيقة 56 لافتتاح باب التسجيل بهدف حمل توقيع لاعب الوسط الإنجليزي الشاب، صامويل إلينغ جونيور.

وضاعف المهاجم الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش النتيجة، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وارتقى يوفنتوس إلى المركز الثاني مستغلا سقوط لاتسيو أمام ميلان 0-2 السبت رافعاً رصيده إلى 66 نقطة متقدماً بفارق بفارق 5 نقاط عن ميلان الخامس قبل نهاية الدوري بأربع مراحل.

أما أتالانتا فاحتفظ بالمركز السادس بفارق 5 نقاط عن إنتر صاحب المركز الرابع وآخر المتأهلين إلى دوري الأبطال في الوقت الحالي.

يذكر أن نابولي صاحب الصدارة بـ80 نقطة، حسم تتويجه بلقب الدوري الإيطالي في الجولة الماضية.

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