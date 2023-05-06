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سلمته لعشقيها.. فتاة تسرق مبلغ 11 مليون سنتيم لوالدها بالناظور

2023-05-06 / 10:04
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هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بتراب جماعة قرية أركمان باقليم الناظور، من اعتقال شاب متورط في التغرير بقاصر والحصول على مبلغ 11 مليون سنتيم منها.

وحسب مصادر محلية، فتعود تفاصيل الواقعة، الى تقدم والد الفتاة القاصر ببلاغ للمصالح المعنية، كشف فيه تعرضه لسرقة مبلغ مالي من منزله.

وأضافت ذات المصادر، أن المصالح المعنية، استمعت الى الفتاة القاصر الذي اعترفت بسرقة المبلغ وتسليمه لشاب تعرفت عليه قبل مدة بموقع “فيسبوك”.

وتحركت المصالح المعنية، صوب منزل الشاب حيث اعترف بتسلمه للمبلغ المالي، قبل يتم اعتقاله وتقديمه للمحاكمة.

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