برنامج وتوقيت مباريات المنتخب الوطني المغربي في كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة

هبة بريس : رياضة

تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصومه في نهائيات كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة المقررة ببلادنا الصيف القادم.

وفيما يلي برنامج وتوقيت مباريات أشبال الأطلس في هذه الكأس القارية المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية دورة باريس 2024 :

المغرب ضد غينيا (24 يونيو على الساعة التاسعة مساء بملعب مولاي عبد الله بالرباط)

المغرب ضد غانا (27 يونيو على الساعة التاسعة مساء بملعب مولاي عبد الله بالرباط)

المغرب ضد الكونغو (30 يونيو على الساعة التاسعة مساء بملعب مولاي عبد الله بالرباط)

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0