” ساوند إنيرجي” يُعلن إنتاج المغرب للغاز الطبيعي رسميا مطلع 2024

هبة بريس _ اقتصاد

أعلنت شركة “ساوند إنيرجي” البريطانية المكلفة بالتنقيب عن الغاز والنفط في المغرب، أن أول عائدات إنتاج الغاز على مستوى حقل تندرارة ستكون في الأشهر الأولى من 2024، و جاء ذلك على لسان غراهام ليون، الرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إنرجي”، الذي أعلن رسميا في بيان صحفي

وأوضح مدير الشركة البريطانية، التي تعمل بشكل وثيق مع شركة الكهرباء ومياه الشرب الوطنية (ONEE) لتنفيذ هذه العملية، أن الشركة تتوقع تحقيق إيراداتها الأولى في أوائل عام 2024

الرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إنرجي”، ثمّن “التقدّم الحقيقي الملموس” الذي حقّقته الشركة في السنة الماضية 2022، قبل ان يشير إلى أن اكتشافات العملاق البريطاني في المغرب ستمكنه من الصدارة وتخلق لها ثروة محلية وفائض للتصدير.

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