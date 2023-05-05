” ساوند إنيرجي” يُعلن إنتاج المغرب للغاز الطبيعي رسميا مطلع 2024

2023-05-05 / 20:14
0
هبة بريس _ اقتصاد

أعلنت شركة “ساوند إنيرجي” البريطانية المكلفة بالتنقيب عن الغاز والنفط في المغرب، أن أول عائدات إنتاج الغاز على مستوى حقل تندرارة ستكون في الأشهر الأولى من 2024، و جاء ذلك على لسان غراهام ليون، الرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إنرجي”، الذي أعلن رسميا في بيان صحفي

وأوضح مدير الشركة البريطانية، التي تعمل بشكل وثيق مع شركة الكهرباء ومياه الشرب الوطنية (ONEE) لتنفيذ هذه العملية، أن الشركة تتوقع تحقيق إيراداتها الأولى في أوائل عام 2024

الرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إنرجي”، ثمّن “التقدّم الحقيقي الملموس” الذي حقّقته الشركة في السنة الماضية 2022، قبل ان يشير إلى أن اكتشافات العملاق البريطاني في المغرب ستمكنه من الصدارة وتخلق لها ثروة محلية وفائض للتصدير.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وهبي : الإصلاحات بالمملكة مكنت من تزايد تدفقات الاستثمارات

وهبي : الإصلاحات بالمملكة مكنت من تزايد تدفقات الاستثمارات

2023-05-05 / 19:21
Photo of “الفاو”: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام

“الفاو”: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام

2023-05-05 / 16:19
Photo of بنك المغرب يسجل تحسنا في النشاط الصناعي 

بنك المغرب يسجل تحسنا في النشاط الصناعي 

2023-05-05 / 12:05
Photo of الحكومة توقع عقودا بقيمة 110 مليار درهم مع الفلاحين لتحسين سلاسل الإنتاج

الحكومة توقع عقودا بقيمة 110 مليار درهم مع الفلاحين…

2023-05-05 / 09:26
Photo of صديقي: مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية في تقدم

صديقي: مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية في…

2023-05-04 / 19:40
Photo of مشاركة الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس بالمعرض الدولي للفلاحة وتوقيع شراكات

مشاركة الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس بالمعرض الدولي للفلاحة…

2023-05-04 / 16:33
Photo of “سنطرال دانون” تطلق المرحلة الثانية من “حليب بلادي” لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمغاربة

“سنطرال دانون” تطلق المرحلة الثانية من “حليب بلادي” لتحقيق…

2023-05-04 / 14:47
Photo of المغرب-ألمانيا.. الفلاحة المحافظة محور محادثات بين صديقي و نيك

المغرب-ألمانيا.. الفلاحة المحافظة محور محادثات بين صديقي و نيك

2023-05-04 / 13:15
Photo of وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي: المغرب شريك استراتيجي في المجال الفلاحي

وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي: المغرب شريك استراتيجي في المجال…

2023-05-04 / 11:45
Photo of مزور : مشاريع الصناعة الغذائية ستخلق 50 ألف منصب شغل

مزور : مشاريع الصناعة الغذائية ستخلق 50 ألف منصب…

2023-05-03 / 21:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق