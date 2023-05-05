أخنوش: “المغرب يولي أهمية خاصة للأمن الغذائي في ظل المخاطر العالمية”

هبة بريس من مكناس

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على هامش توقيع عدد من الاتفاقيات بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس أن المغرب يولي أهمية خاصة للأمن الغذائي في ظل المخاطر و التحديات الدولية.

و أوضح أخنوش أن التوقيع على جيل جديد من عقود البرامج، سيجعل منها الإطار التعاقدي المقبل بين الحكومة والمهنيين، لتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي وتنميتها، تفعيلا للاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر”.

أخنوش أضاف قائلا بأن اختيار تنظيم المعرض الدولي للفلاحة حول موضوع: “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة”، كشعار رسمي لهذه السنة، يعكس اهتمام المملكة العميق بالأمن الاستراتيجي الغذائي، في ظل التهديدات التي مست سلامة المنظومات الغذائية العالمية، بفعل تفاقم الاضطرابات المناخية والموسمية والتوترات الجيوستراتيجية، إضافة إلى الاختلال الواسع الذي لحق سلاسل القيمة العالمية جراء الأزمة الوبائية.

و شدد رئيس الحكومة على أن من بين أهم أهداف عقود البرامج مع المهنيين هو المساهمة في استدامة السيادة الغذائية، وذلك من خلال تنظيم سلاسل الإنتاج وتأهيلها وعصرنتها وتحسين الإنتاجية والجودة، و كل ذلك في إطار تشاركي يصبو إلى تعميم التشاور بين جميع الفاعلين في القطاع لتوحيد الرؤية حول مقاربة تنمية كل سلاسل الإنتاج.

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