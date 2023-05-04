نابولي بطلا للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه

هبة بريس _ رياضة

توج نابولي بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تعادله مع مضيفه أودينيزي 1-1 ، مساء الخميس في أوديني، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطاليا لكرة القدم.

ويعد هذا اللقب الثالث في تاريخ نابولي والأول منذ تتويجه بالاسكوديتو تحت قيادة دييجو أرماندو مارادونا في 1990.

وتمكن الهداف الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن من تعديل النتيجة في الدقيقة 53، بعدما كان أودينيزي متقدما عن طريق السلوفيني ساندي لوفريتش في الدقيقة 13.

وعزز نابولي موقعه في الصدارة برصيد 80 نقطة بفارق 16 نقطة أمام مطارده المباشر لاتسيو قبل خمس مراحل من نهاية الموسم

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