بايتاس: إجراءات هامة اتخذت لصالح الإنتاج الفلاحي.. ويلزمنا الوقت للمس أثرها على المواطن

2023-05-04 / 14:06
0
هبة بريس - لبنى ابروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة برئاسة السيد رئيس الحكومة شخصيا يشتغل على ملف الفلاحة بشكل مباشر من خلال عقد مجموعة من الاجتماعات وتوقيع اتفاقيات تصب في صالح دعم الإنتاج الفلاحي.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، ” على طاولة المعرض الدولي للفلاحة المنعقد خلال الأيام الجارية بمكناس، مجموعة من الإجراءات والاتفاقيات لفائدة الفلاحة الوطنية بشكل عام.”

وشدد ذات المتحدث، على أن الحكومة وبتوجيهات ملكية اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع، مسترسلا بالقول : “نحتاج فقط بعض الوقت لنلمس الأثر المباشر لهذه الإجراءات على المواطن.”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس: “معرض مكناس حدث كبير ومناسبة وطنية هامة”

بايتاس: “معرض مكناس حدث كبير ومناسبة وطنية هامة”

2023-05-04 / 14:30
Photo of الحكومة: “مراسلون بلا حدود” معروفة بعدائها الممنهج ضد المغرب

الحكومة: “مراسلون بلا حدود” معروفة بعدائها الممنهج ضد المغرب

2023-05-04 / 14:21
Photo of عيد الأضحى.. الحكومة: “سنحرص على وفرة العرض بأسعار معقولة”

عيد الأضحى.. الحكومة: “سنحرص على وفرة العرض بأسعار معقولة”

2023-05-04 / 13:56
Photo of وجدة.. إدانة قت.ل الكلاب الضالة ورئيسة جمعية للرفق بالحيوان توضح

وجدة.. إدانة قت.ل الكلاب الضالة ورئيسة جمعية للرفق بالحيوان…

2023-05-04 / 12:44
Photo of الشامي يحذر من التدهور الشديد للغطاء الغابوي الوطني

الشامي يحذر من التدهور الشديد للغطاء الغابوي الوطني

2023-05-04 / 10:51
Photo of من يقف وراء إفشال محاولة إعادة فتح شارع محمد الخامس بسطات؟

من يقف وراء إفشال محاولة إعادة فتح شارع محمد…

2023-05-04 / 10:37
Photo of لقجع: الدولة تحملت اشتراكات 9.6 ملايين منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

لقجع: الدولة تحملت اشتراكات 9.6 ملايين منخرط بالصندوق الوطني…

2023-05-04 / 10:02
Photo of ناقشا تطوير التعاون الثنائي.. ميراوي يستقبل نظيره الغابوني

ناقشا تطوير التعاون الثنائي.. ميراوي يستقبل نظيره الغابوني

2023-05-04 / 09:44
Photo of طقس الخميس.. استمرار حرارة الجو بعدد من مناطق المملكة

طقس الخميس.. استمرار حرارة الجو بعدد من مناطق المملكة

2023-05-04 / 09:08
Photo of درك أولاد سعيد بسطات يفكك عصابة اجرامية متخصصة في سرقة المنازل

درك أولاد سعيد بسطات يفكك عصابة اجرامية متخصصة في…

2023-05-03 / 23:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق