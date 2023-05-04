بريطانيا.. 10 آلاف شرطي لتأمين حفل تتويج الملك تشارلز

2023-05-04 / 11:22
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هبة بريس - وكالات

حاولت السلطات البريطانية الطمأنة حيال الأمن بعد اعتقال رجل يشتبه أنه مسلح قرب قصر باكينغهام، مؤكدة أنها ستنشر أكثر من عشرة آلاف شرطي خلال حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا السبت.

وبعد سبعين عاما على تتويج الملكة إليزابيث الثانية، تستعدّ بريطانيا لتتويج ملكها الجديد. وفي دليل على انطلاق العدّ العكسي، بدأ بعض من أشدّ مؤيّدي العائلة المالكة بأخذ مواقعهم على الجادة الطويلة الممتدّة من قصر باكينغهام.

وينتظر ان يصطف عشرات آلاف الأشخاص من بريطانيين وسياح على طول الطريق الذي سيسلكه موكب تشارلز وكاميلا بين قصر باكينغهام وكنيسة ويستمنستر. ودعي حوالي 2300 شخص لهذا الحفل بينهم مئة رئيس دولة.

وبعد ثمانية أشهر على عملية “جسر لندن”، الاسم الرمزي لتنظيم جنازة إليزابيث الثانية، تنفّذ الشرطة البريطانية عملية “غولدن أورب” لتتويج الملك.

وقال وزير الدولة لشؤون الأمن توم توغندهات، الأربعاء، إنّ الحفل الذي يتوّج ثلاثة أيام من الاحتفالات، سيكون “إحدى أهم العمليات الأمنية” التي شهدتها بريطانيا.

وأضاف أنّ “أجهزة استخباراتنا وقواتنا الأمنية الأخرى على علم تماماً بالتحدّيات التي نواجهها وهي مستعدة لمواجهتها كما فعلت الشرطة ببراعة” مساء الثلاثاء.

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