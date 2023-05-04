إقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية.. “الأحرار” يشيد ب”القرار التاريخي”
تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار بكل فخر قرار جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الحزب أن القرار الملكي السامي بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا يعتبر تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها جلالته حفظه الله للأمازيغية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة، والتي انطلق مسار تفعيلها مع خطاب أجدير التاريخي يوم 17 أكتوبر 2001.
وإذ يثمن حزب التجمع الوطني للأحرار هذا القرار التاريخي لجلالة الملك، يفيد بلاغ للحزب، فإنه يؤكد حرصه من مختلف مواقعه على المساهمة في مسار تنزيل كل الإجراءات المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وفي الأخير، يشدد الحزب على أن الأمازيغية قضية تهم كل المغاربة باعتبارها رصيدا وطنيا مشتركا، وأن إنجاح مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يستوجب انخراط جميع القوى الحية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
19 تعليقات
حفظ الله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
لا حولا ولا قوة الا بالله العالي العظيم لاحولا ولاقوة الا بالله العالي العظيم .
اصبحت قضية غلاء الاسعار والبطالة اهم القضايا الاولى للمواطنين المغاربة .بعد هذا الاعتراف التاريخي للأمازيغية..
اسكاس امباركي لجميع الأمازيغ..
الأمازيغي عيدهم يوم 13 يناير هو احتفال بالهوية، والاعتراف الرسمي تثويج لهذه الاستماتة …
تحية لكل الطوائف الأمازيغية بهذا الاعتراف ..
شكرا لك جلالة الملك..
سواء كنا امازريغ او عرب او ريفيون او سوس فيجمعنا مغرب واحد وديانة واحدة . عاش الملك محمد السادس..
عيد سعيد لكل الأمازيغ من طنجة إلى الكويرة ..
كل النظالات اتت اكلها اخيرا بهذا الاعتراف التاريخي للأمازيغية وان تكون يوما للتخليد..
نثمن جهود جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده بهذه الخطوة الكبيرة ..
✌ النصر لملكنا الحبيب يفكر في الصغيرة والكبيرة وكل معن كفانا عنصرية كلنا اسلام فينا الامازيغي والعربي والصحراوي والجبلي والفاسي ولاطلسي ولاكن يجمعنا وطنن واحد وتراب واحد وشعار واحد الله الوطن الملك
واخيرا امازيغية مغربية حرة نعتز بهدا القرار الملكي
الامازيغي محرك المغرب 🇲🇦 مند الازل ويستحقون دالك
هم جزء منا ونحن جزء منهم لافرق بين بيننا وبينهم الا باللغة أما دمنا واحد وملكنا واحد ووطننا واحد وشعب واحد عاش ملكنا الحبيب الغالي
الله ينصر سيدنا خبر افرحنا بيه منحقهم يفرحو بلوغتهم ولافرق بين امازيغي وعربي الا بالتقوى والجهاد علا هدا الوطن
امرحبا بقرار سيدنا الله يحفضو وينصرو اللينا ويزيد فعمرو تحية عربية امازيغية صحراوية فاسية
غناها الفنان المقتدر عبدالهادي بلخياط الله معاك الله معاك يامحمد الساديس الله معاك وفعلا الله معاك ياملك القلوب امرحبااااااا واآف مرحبا
واخيراامازيغية مغربية حرة نعتز بهدا القرار الله ينصر سيدنا