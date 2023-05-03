” الحركة الشعبية” يشيد بقرار الملك إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

2023-05-03 / 21:23
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هبة بريس _ ع المحياوي

عبرت الحركة الشعبية، عن فخرها واعتزازها بالقرار الملكي التاريخي والحكيم بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة رسمية مؤدى عنها.

وجاء في بيان للحزب أن القرار ” يعتبر امتدادا لكل المبادرات الملكية السامية المتجاوبة مع تطلعات وانتظارات الشعب المغربي المعتز بهويته الوطنية بكل مكوناتها الأساسية وروافدها اللغوية والثقافية ابتداء من خطاب أجدير ليوم 17 أكتوبر 2001 ، وما تلاه من مبادرات ملكية سامية أسست للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والإدماج التدريجي للأمازيغية في منظومة التربية والتعليم، وصولا إلى التنصيص على اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011″.

واعلن الحزب أنه ” يتطلع إلى أن يتم التجاوب مع روح ومقاصد الإرادة الملكية المتبصرة من خلال التنفيذ والتنزيل الحقيقيين للقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في كل مجالات الحياة العامة”.

داعيا إلى ” اعتماد سياسات عمومية مبنية على العدالة المجالية ومنسجمة مع إيلاء اللغة والهوية الأمازيغية مكانتها اللائقة بها كمكون أساسي في الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة، وكدعامة رئيسية في مسار إنجاح النموذج التنموي الجديد وإرساء أسس مثينة للتنمية البشرية والمجالية الحقة”.

مشيرا بذلك إلى أن ” حزب السنبلة يجدد انخراطه التام والموصول كدائم عهده في هذا الورش الهوياتي الكبير، كما هو الشأن بالنسبة لكل الأوراش الملكية الكبرى، من خلال مبادرات ملموسة، إن على مستوى التواصل أو الإعلام ، أوفي مختلف برامجها التنموية والترافعية المؤطرة بروح الإقتراج والمبادرة ، احتفاء بالأبعاد التاريخية والحقوقية لهذا القرار الإستراتيجي، وترسيخا لبرمزيته المجسدة لوحدة الأمة المغربية ولقوتها المستمدة من عبق تاريخها المجيد ، وحضارتها العريقة المرتكزة على ثوابتها الراسخة ، والأفق المشترك لجميع المغاربة المعتزين دوما وأبدا بقيم الوطنية المقرونة بالمواطنة ، وبالوحدة في التنوع” .

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‫9 تعليقات

  4. مجرد تساؤل.
    متى يكتمل المشهد وتعم الفرحة !!!؟؟؟
    أتمنى من صاحب الجلالة أن لا ينسى إخواننا من الجالية اليهودية ويتم جميله ويعلن رأس السنة العبرية عطلة مؤدى عليها حتى تعم الفرحة ويكتمل المشهد ويشهد العالم بانفتاح المغرب.

  5. بعد الاعتراف برأس السنة الامازيغية، يجب تركيز النضال على تنقيح تاريخنا ومقرراتنا المدرسية من نزعات التشريق ..

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