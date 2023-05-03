الاقتصاد المغربي فقد 280 ألف منصب شغل بداية سنة 2023

هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني فقد 280 ألف منصب شغل ما بين الفصل الأول من سنة 2022 والفترة ذاتها من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2023، أن هذا الوضع يعزى إلى فقدان 229 ألف منصب بالوسط القروي و51 ألف منصب شغل بالوسط الحضري.

وحسب نوع الشغل، فقد تم فقدان 13 ألف منصب شغل مؤدى عنه على الصعيد الوطني، وذلك نتيجة فقدان 41 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وإحداث 28 ألف منصب شغل بالوسط القروي.

من جهته، شهد الشغل غير المؤدى عنه فقدان 267 ألف منصب، نتيجة فقدان 11 ألف منصب شغل بالوسط الحضري و256 ألفا بالوسط القروي.

وأوردت المندوبية السامية للتخطيط أن وضعية سوق الشغل تميزت، خلال الفصل الأول من سنة 2023، بانخفاض معدلات النشاط والشغل، مشيرة إلى أن ارتفاع حجم السكان في سن النشاط (15 سنة أو أكثر) بنسبة 1,4 في المائة مقارنة بالفصل الأول من سنة 2022، مقابل انخفاض في حجم السكان النشيطين بنسبة 1,6 في المائة.

وبذلك، انخفض معدل النشاط من 44,5 في المائة إلى 43,1 في المائة بين الفترتين، ومن 41,9 في المائة إلى 41,2 في المائة بالوسط الحضري، ومن 49,3 في المائة إلى 47 في المائة بالوسط القروي.

من جانبه، انخفض معدل الشغل من 39,1 في المائة إلى 37,6 في المائة على المستوى الوطني (ناقص 1,5 نقطة). وانخفض من 46,8 في المائة إلى 44,3 في المائة بالوسط القروي، ومن 35,1 في المائة إلى 34,1 في المائة بالوسط الحضري، ومن 62,3 في المائة إلى 60,3 في المائة بين الرجال (ناقص نقطتين) ومن 16,6 في المائة إلى 15,5 في المائة بين النساء (ناقص 1,1 نقطة).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0