ميناء بوجدور.. ارتفاع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بـ 45%

هبة بريس

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ميناء بوجدور، ارتفاعا بنسبة 45 في المئة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد.

وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال الربع الأول من سنة 2023 بلغت 12 ألف و372 طن، بقيمة مالية تقدر بـ 150 مليون و507 آلاف درهم، أي بزيادة بنسبة 15 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022 (131 مليون و403 ألف درهم).

وأضاف المصدر أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء بوجدور سجلت، بدورها ارتفاعا بنسبة 51 في المئة لتصل إلى 09 آلاف و562 طن، بقيمة مالية تناهز 27 مليون و122 ألف درهم مقابل 06 آلاف و320 طن (18 مليون و333 ألف درهم) سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 48 في المئة.

كما سجلت الكميات المفرغة من السمك الأبيض، بميناء بوجدور، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، ارتفاعا بنسبة 77 في المئة بعدما بلغت 1504 طن، محققة بذلك ارتفاعا في القيمة المالية بنسبة 54 في المئة (27 مليون و805 آلاف درهم).

وفي ما يتعلق بالرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 04 في المئة، حيث بلغت خلال الفترة المذكورة 1306 طن بقيمة مالية تقدر بـ 95 مليون و580 ألف درهم، بزيادة بلغت نسبة 01 في المئة.

وعلى الصعيد الوطني، سجلت الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا بنسبة 09 في المئة إلى 210.703 أطنان، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2022.

وبحسب المكتب الوطني للصيد، فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة 2.918 مليار درهم، مقابل 2.905 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

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