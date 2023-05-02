بنعلي: “تواصل الحكومة بشأن دعم المواد الطاقية ليس من باب الشفقة”

هبة بريس - الرباط

أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الظرفية الراهنة وارتفاع تكلفة شراء المواد الطاقية، لم ينعكس على ارتفاع الفاتورة الكهربائية للمواطن.

وأكدت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات لدعم المواد الطاقية، حيث تم ضخ 5 مليار درهم لدعم قطاع الكهرباء ودعم مهنيي النقل ب5 مليار، و20 مليار درهم لدعم غاز البوتان.

وأشارت الوزيرة إلى أن تواصل الحكومة بخصوص حجم وكيفية الدعم ليس من باب الشفقة لكن من باب الشفافية

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