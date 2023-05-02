منع جماهير “الجيش الملكي” من التنقل للبيضاء لمتابعة لقاء فريقهم

هبةبريس

قررت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، منع تنقل جماهير نادي الجيش الملكي إلى المدينة، من أجل متابعة لقاء فريقهم أمام الوداد البيضاوي.

وجاء هذا القرار قبل مباراة الجيش الملكي ضد الوداد البيضاوي، برسم الجولة 24 من البطولة الاحترافية في قسمها الأول، والتي سيحتضنها المركب الرياضي محمد الخامس يوم الاربعاء الثالث من مارس على الساعة السابعة و الربع مساءا.

وقررت السلطات المحلية لمدينة الرباط تطبيق هذا المنع وذلك باستصدار قرار عاملي في هذا الشأن، وذلك لتفادي حدوث أي احداث من شأنها المس بالامن و السلامة العامة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1