المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يفوز على جنوب إفريقيا في “كان الجزائر”

2023-04-30 / 21:59
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هبة بريس ـ رياضة

تمكن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أقل من 17 سنة من افتتاح مشاركته في بطولة إفريقيا المقامة بالجزائر بانتصار مهم على منتخب جنوب أفريقيا.

و تمكن أشبال سعيد شيبا من الغوز على منتخب البافانا بافانا لأقل من 17 سنة بهدفين لصفر، سجلهما كل من عبد الحميد ايت بوهلال من ركلة جزاء و آدم حنين.

و بهذا الانتصار، يتصدر المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة مجموعتهم بثلاث نقاط، في انتظار باقي المباريات في “كان الجزائر” و الموهل لبطولة العالم لذات الفئة.

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