خاصية جديدة على تويتر.. قريبا الدفع على أساس المقالة للناشرين

هبة بريس _ وكالات

أعلن الملياردير، إيلون ماسك، السبت، عن خطة لمنصة تويتر تسمح لناشري الوسائل الإعلامية بتقاضي بدلا من المستخدمين على أساس قراءة كل مقالة على حدة وبنقرة واحدة.

وكتب ماسك في تغريدة على تويتر “هذا يمكن المستخدمين الذين لم يشتركوا شهريا بدفع بدل أعلى مقابل قراءة كل مقالة بشكل عابر”، مضيفا “يجب أن يشكل هذا مكسبا رئيسيا للمؤسسات الإعلامية والجمهور على حد سواء”.

وأضاف أن الخطة ستبدأ بالظهور الشهر المقبل، لكنه لم يعط تفاصيل عن الأسعار بشكل دقيق أو النسبة التي ستتقاضاها منصة تويتر.

ويأتي هذا الإعلان بينما يكافح ماسك لجعل تويتر مربحا وسط خطط مثيرة للجدل.

هذا وتكافح المؤسسات الإعلامية منذ مدة طويلة لوضع خطط اشتراك تعود عليها بما يغطي تكاليف تشغيلها، رغم اعتياد القراء على الأخبار المجانية على الإنترنت.

والتحدي الذي يواجهه ماسك هو كيفية جعل مقاربة الدفع الجزئي مقابل المحتوى ناجحة حيث فشل الآخرون.

وأورد الصحافي البريطاني، جيمس بول، في مجلة “كولومبيا جورناليزم ريفيو” سلسلة مشاكل تعترض الدفع الجزئي، وهي فكرة على حد قوله “راودت بالتأكيد كبار الناشرين في جميع أنحاء العالم”.

فالعديد من المستخدمين سيبتعدون فورا ما إن يصطدموا بنظام دفع للقراءة، والناشرون يفضلون “إلى حد كبير” تسجيل مشتركين دائمين لأن ذلك يحقق لهم عائدات من الإعلانات أكثر بكثير من 20 سنتا أو نحو ذلك مقابل قراءة كل مقالة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0