استمرار اغلاق مركز صحي بثلاثاء الأولاد بسطات يعمق معاناة المرضى

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أماطت مصادر جمعوية وحقوقية، اللثام عن الواقع الصحي بثلاثاء لولاد باقليم سطات، وما تعانيه الساكنة من معاناة يومية بحثا عن حقهم في العلاج.

“محمد علالي” وهو فاعل جمعوي وحقوقي بالمنطقة، ناشد السلطات الاقليمية بالتحرك والعمل على وقف المعاناة والآلام والويلات اليومية التي يتكبدها المرضى بهذا الحيز الترابي، مستعرضا في تدوينة له على حسابه الشخصي، مجموعة من المعطيات والمعلومات من قبيل، استمرار اغلاق المركز الصحي لمايقارب 947 يوم، وان خدمة التوليد معلقة منذ 1972 يوم، وأن المركز الصحي بدون طبيب رئيسي قار منذ 1456 يوم ، وأن لا أثر لمشروع مستعجلات القرب، ولا أثر لتجهيزات طبية جديدة.

وفي تصريح له لهبة بريس، أضاف المتحدث، أن ساكنة الجماعة الحضرية لولاد والجماعات القروية المجاورة تنتظر بفارغ الصبر تدشين المركز الصحي الذي تم إعادة بناءه بعدما تم التخلص من البناء المفكك في إطار مشروع ممول من قبل صندوق التنمية القروية لعمالة سطات وحددت زمن الأشغال في 8 أشهر ، عقب خروج الساكنة في في وقفة احتجاجية حاشدة بتاريخ : 20 يناير 2020 أمام المرفق على مآلت إليه أوضاع قطاع الصحة العمومية بالجماعة، في حين ( يضيف ذات المتحدث) تم الاعتماد على نقل التدخلات التمريضية إلى جناح ضيق بمقر بلدية لولاد في وضع مؤقت استمر منذ شتنبر 2020 إلى اليوم ، في غياب توفير التجهيزات والوسائل الطبية واللوجستيكية التي كان من المفروض توفيرها لتقديم خدمات طبية لائقة تراعي أدنى متطلبات كرامة المواطنين والمواطنات.

و فيما يخص موضوع النساء الحوامل وحقهن في التطبيب والعلاج، أضاف” محمد علالي”، على أن هؤلاء الحوامل يتم تحويلهن نحو وجهات استشفائية بعيدة مما يفاقم معاناتهن وأسرهن جراء التنقل منذ أن جرى تعطيل التوليد بالمركز منذ ما يربو 66 شهرا إثر حادث وفاة حامل أثناء الوضع.

وتساءل المتحدث عن الأسباب وراء تدهور القطاع الصحي بالمنطقة، علما أن المركز تم ترقيته بمشروع مستعجلات القرب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي كان مبرمجا له السنة الفارطة لكن يبدو أن جهات ما تحاول إقباره على حد وصفه..

هذا وناشد المتحدث كافة الفاعلين السياسيين والحقوقيين والسلطات الاقليمية والقطاع الوصي، للتدخل قصد افتتاح المركز الصحي لولاد في أقرب وقت والقطع من سياسات التماطل والتسويف، مع العمل على خلق قسم للمستعجلات توكل له مهمة استقبال الحالات المستعجلة والمداومة الليلية في إطار مستشفى للقرب، إلى تجهيز المركز الصحي لولاد بالعنصر البشري اللازم من أطباء وممرضين وتقنيين وكذا بالوسائل والأدوات والآلات المطلوبة لتوفير خدمات صحية لائقة تصون الكرامة البشرية.

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