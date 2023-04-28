Mikhail Mizintsev, Russia's Colonel General and head of the National Centre for State Defence Control, speaks during a session, held by the Joint Coordination Centre of the Defence and Foreign Ministries of Russia and dedicated to a humanitarian mission involving refugees from Syria, in Moscow, Russia July 25, 2018. REUTERS/Sergei Karpukhin

روسيا تطرد “جزار ماريوبول” من منصبه في وزارة الدفاع

2023-04-28 / 17:47
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هبة بريس _ وكالات

أفادت وكالة “رويترز”، الجمعة، بأن نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف الملقب بـ “جزار ماريوبول”، أقيل من منصبه من دون معرفة الأسباب الحقيقية التي تقف خلف القرار.

وقالت الوكالة إن المدون العسكري المعروف ألكسندر سلادكوف وموقع “آر بي سي” أكدا نبأ إقالة ميزينتسيف من منصبه، ولم يقدم أي منهما تفسيرا لسبب إبعاده.

ولم ترد وزارة الدفاع على الفور على طلب رويترز للتعليق، بينما قال الكرملين إنه غير قادر على التعليق وأحال الأسئلة المتعلقة بالموضوع لوزارة الدفاع الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في سبتمبر الماضي استبدال نائب وزير الدفاع جنرال الجيش دميتري بولغاكوف بالجنرال ميخايل ميزينتسيف (61 عاما) الذي كان حتى ذلك الحين يترأس مركز مراقبة الدفاع الوطني.

وكان ميزينتسيف شخصية مغمورة قبل الحرب الأوكرانية، لكنه حصل على لقب “جزار ماريوبول” بعد أن اتهمه مسؤولون ونشطاء أوكرانيون بتدبير حصار وحشي للمدينة الساحلية في جنوب البلاد أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين وهدم المباني السكنية، بما فيها الغارة الجوية القاتلة على مستشفى للولادة في المدينة.

وأسفرت الغارة على مستشفى للولادة عن مقتل أطفال ونساء حوامل، فيما دمرت الغارة الثانية المسرح الذي كان يأوي أكثر من 1000 مدني.

وشغل ميزينتسيف عدة مناصب ضمن هيئة الأركان خلال مسيرته العسكرية الطويلة.

وفُرضت عليه عقوبات غربية لدوره في حصار مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية التي احتلتها القوات الروسية في مايو، وأطلق عليه الأوكرانيون لقب “جزار ماريوبول”.

وكثيرا ما يجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعديلات على شخصيات عسكرية رفيعة المستوى دون تفسير، بما في ذلك واحد في يناير الماضي عندما تم تعيين رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال فاليري غيراسيموف مسؤولا عاما عما تسميه روسيا “عمليتها العسكرية الخاصة” بدلا من سيرغي سوروفيكين.

ولم يكمل سوروفيكين الذي عين في نهاية أكتوبر قائدا للقوات المسلحة، الثلاثة أشهر في منصبه.

ويؤكد مراقبون أن صبر بوتين نفد في مواجهة المقاومة الأوكرانية وهشاشة القيادة الروسية التي تواجه مطالب غير قابلة للتحقيق والوعد بشن معركة كبرى مقبلة.

واستولت روسيا على أكثر من سدس أراضي أوكرانيا، لكنها تكبدت خسائر فادحة خلال الحرب التي استمرت 14 شهرا.

ولم تحقق موسكو أي مكاسب كبيرة منذ يوليو الماضي، بينما أجبرت على التراجع عن مدن كبرى حول خاركيف وخيرسون.

وتستعد القوات الروسي لمواجهة هجوم أوكراني مضاد مرتقب، بينما تحاول السيطرة الكاملة على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا بعد شهور من الحرب الطاحنة.

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