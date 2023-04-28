وصول ثالث طائرة من السودان تقل 154 مواطنا مغربيا وطالبا سينغاليا

2023-04-28 / 16:50
0

حطت، ظهر اليوم الجمعة 28 أبريل، بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء ثالث طائرة للخطوط الملكية المغربية تقل 154 مواطنا مغربيا، وطالبا سينغاليا واحدا، قادمين من السودان، وذلك على إثر الأوضاع الأمنية المتدهورة التي يشهدها هذا البلد.

وكان مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء قد استقبل أول أمس الأربعاء 293 من المواطنين المغاربة قادمين من السودان عبر طائرتين للخطوط الملكية المغربية (136 في الأولى و157 في الثانية) .

وتمت عملية نقل المواطنين المغاربة تنفيذا للتعليمات السامية التي أعطاها الملك محمد السادس لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.

يذكر أن بلاغا صادرا يوم الإثنين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أعلن أنه على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية السودان، وتدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد الشقيق، أعطى الملك محمد السادس، تعليماته السامية لتأمين عودة المواطنين المغاربة من هذا البلد.

وأوضح البلاغ أنه طبقا للتعليمات الملكية السامية، قامت مصالح سفارة المملكة المغربية بالسودان، في مرحلة أولى، بتنظيم قافلة برية انطلاقا من العاصمة الخرطوم في تجاه مدينة بورت سودان، استفاد منها أكثر من 200 من المواطنين المغاربة المقيمين بالسودان أو الذين تزامن تواجدهم في هذا البلد مع هذه الظرفية الداخلية الصعبة، مشيرا إلى أن القافلة البرية وصلت بسلام إلى مدينة بورت سودان.

كما أعطى الملك محمد السادس، يضيف البلاغ، تعليماته السامية لتنظيم جسر جوي، بتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية، لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.

وللإشارة، فالسودان تشهد منذ 15 أبريل الجاري اشتباكات دامية بين عناصر الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق أخرى بالبلاد مخلفة وراءها حتى الآن عددا من الضحايا والجرحى.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الإعلان عن قرب طي ملف “المتضررين من نتائج المحاماة”

الإعلان عن قرب طي ملف “المتضررين من نتائج المحاماة”

2023-04-28 / 17:20
Photo of حيار تستعرض مستجدات “مهن العمل الاجتماعي”

حيار تستعرض مستجدات “مهن العمل الاجتماعي”

2023-04-28 / 16:18
Photo of تنظيم النسخة الثانية من الملتقى الكشفي العربي الدامج- الباراجموري 2

تنظيم النسخة الثانية من الملتقى الكشفي العربي الدامج- الباراجموري…

2023-04-28 / 16:12
Photo of البيضاء.. الأمن يوقف قاصرا أحدث خسائر بسيارات خاصة

البيضاء.. الأمن يوقف قاصرا أحدث خسائر بسيارات خاصة

2023-04-28 / 15:46
Photo of وجدة .. “الماء اولوية الأولويات” محور فعاليات مهرجان العلوم في نسخته العاشرة

وجدة .. “الماء اولوية الأولويات” محور فعاليات مهرجان العلوم…

2023-04-28 / 14:51
Photo of مهنيو النقل الدولي للبضائع يحتجون على حرمانهم من “تأشيرة شينغن “

مهنيو النقل الدولي للبضائع يحتجون على حرمانهم من “تأشيرة…

2023-04-28 / 14:35
Photo of تسجيل 333 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

تسجيل 333 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

2023-04-28 / 14:22
Photo of وجدة .. إدانة الطبيب المتحرش ب 3 سنوات سجنا نافذا

وجدة .. إدانة الطبيب المتحرش ب 3 سنوات سجنا…

2023-04-28 / 13:39
Photo of ب”الرصاص”.. أمن سلا يوقف شخصا عرض مواطنين للخطر

ب”الرصاص”.. أمن سلا يوقف شخصا عرض مواطنين للخطر

2023-04-28 / 13:04
Photo of بعد 3 أشهر من الغياب.. ديمبلي يعود لقائمة برشلونة

بعد 3 أشهر من الغياب.. ديمبلي يعود لقائمة برشلونة

2023-04-28 / 12:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق