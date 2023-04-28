تسجيل 333 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

2023-04-28 / 14:22
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 333 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة ما بين 22 و28 أبريل الجاري، أن 6 ملايين و883 ألف و433 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و424 ألف و054 شخصا، مقابل 24 مليون و922 ألف و281 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 60 ألف و752 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 273 ألف و 463 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 14.8 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط سلا القنيطرة (111)، والدار البيضاء سطات (72)، وفاس مكناس (54)، ومراكش آسفي (30)، وبني ملال خنيفرة (25)، وسوس ماسة (23)، والشرق (14)، وطنجة تطوان الحسيمة (2)، وكلميم واد نون (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 390 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الفترة ذاتها.

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