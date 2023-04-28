ميناء العيون.. ارتفاع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بـ 47%

هبة بريس

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ميناء العيون، ارتفاعا بنسبة 47 في المئة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد.

وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال الربع الأول من السنة الجارية، بلغت 63 ألف و681 طن، وعرفت القيمة السوقية لهذه المنتجات، ارتفاعا بلغ 656 مليون و469 ألف درهم، أي بنسبة 30 في المئة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022 (504 مليون و527 ألف درهم).

وأضاف المصدر أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية سجلت ارتفاعا بنسبة 58 في المئة لتصل إلى 53 ألف و372 طن، أي بقيمة مالية تقدر بـ 249 مليون و745 ألف درهم (زيادة بنسبة 64 في المئة).

كما سجلت الكميات المفرغة من السمك الأبيض، بميناء العيون، خلال الربع الأول من سنة 2023، ارتفاعا بنسبة 7 في المئة بلغ 6 آلاف و411 طن، محققة بذلك ارتفاعا في القيمة المالية بنسبة 17 في المئة (102 مليون و527 ألف درهم).

وفي ما يتعلق بالرخويات، سجلت الكميات المفرغة ارتفاعا بلغ 3785 طن ، أي بنسبة 6 في المئة، وبقيمة مالية تقدر بـ 299 مليون و793 ألف درهم بزيادة بلغت نسبة 14 في المئة. كما عرفت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 42 في المئة لتصل إلى 113 طن (4 ملايين و403 ألف درهم/79 في المئة).

وعلى الصعيد الوطني، سجلت الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا بنسبة 9 في المئة إلى 210.703 أطنان، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2022.

وبحسب المكتب الوطني للصيد، فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة 2.918 مليار درهم، مقابل 2.905 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

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