مجلس النواب الأمريكي يصوّت ضد سحب القوات من الصومال

هبة بريس _ وكالات

صوّت أعضاء مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس ضد قرار كان من شأنه أن يجبر الرئيس جو بايدن على سحب جميع القوات الأمريكية من الصومال.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 102 مقابل 321 برفض القرار، الذي قدمه النائب مات غايتس (جمهوري من فلوريدا) لفرض انسحاب عسكري من الصومال في غضون عام.

وتنتشر القوات الأمريكية في الصومال منذ 2014 لعمليات “مكافحة الإرهاب”، وفي المقام الأول لمحاربة حركة الشباب المصنفة كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

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