الناظور .. انخفاض في الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي

2023-04-27 / 16:19
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هبة بريس - وجدة

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ميناء الناظور، انخفاضا بنسبة 12 %، خلال الربع الأول من السنة الجارية، لتبلغ 1348 طنا، مقابل 1536 طنا خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

وحسب المكتب الوطني للصيد، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، اوضح أن القيمة السوقية لهذه المنتجات ارتفعت بنسبة 10 في المائة، خلال الربع الأول من سنة 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتبلغ 52.731 مليون درهم.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بهذا الميناء، ارتفعت بنسبة 1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، حيث بلغت 301 طنا، بقيمة تقدر بـ 2.397 مليون درهم، مقابل 1.703 مليون درهم/297 طنا، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية (زائد 41 %).

وفي المقابل، سجلت الكميات المفرغة من السمك الأبيض بميناء الناظور، خلال الربع الأول من السنة الجارية، انخفاضا بنسبة 20 % إلى 261 طنا (5.633 مليون درهم/ 2 %).

وفي ما يتعلق بالرخويات، سجلت الكميات المفرغة ارتفاعا بنسبة 29 % لتبلغ 696 طنا (40.589 مليون درهم/ 13%)، بينما ارتفعت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 10%، لتصل إلى 89 طنا (4.113 مليون درهم/ ناقص 14%).

وعلى الصعيد الوطني، سجلت الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا بنسبة 9% إلى 210.703 أطنان، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2022.

وبحسب المكتب الوطني للصيد، فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة 2.918 مليار درهم، مقابل 2.905 مليار درهم سنة قبل ذلك.

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