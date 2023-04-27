بحكم قضائي.. ريم شباط تنتصر على بنعلي و”تبطل” دورة كلميم

2023-04-27 / 13:23
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هبة بريس

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الخميس 27 أبريل 2023، ببطلان دورة المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية المنعقد بكلميم في 13 مارس 2022.

و كانت الدورة موضوع دعوى قضائية رفعتها، ريم شباط النائبة البرلمانية عن جهة فاس مكناس، وعضو المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديموقراطية.

وتم رفع هذه الدعوى القضائية، بعد حرمان ريم شباط وإقصائها من حقها في المشاركة في دورة المجلس الوطني للحزب، على الرغم من أنها عضو المجلس بالصفة.

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