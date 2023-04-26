مطار البيضاء.. وصول طائرة ثانية تقل 157 مغربيا من السودان
هبة بريس
حطت ظهر اليوم الأربعاء بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء ثاني طائرة للخطوط الملكية المغربية تقل 157 من المواطنين المغاربة قادمة من السودان بعد تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد.
وكانت طائرة أولى قد حطت صباح هذا اليوم بمطار محمد الخامس الدولي قادمة من السودان وعلى متنها 136 مواطنا مغربيا. وبذلك وصل مجموع المغاربة الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى 293 شخصا.
وتمت عملية نقل المواطنين المغاربة تنفيذا للتعليمات السامية التي أعطاها الملك محمد السادس لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.
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8 تعليقات
اعلا اسلامتهم اش داكم اللسودان
معند الواحد مايدير الحمدوالله الي سلكتو او جيتو مكينش ابحال ارض ابلادي ألله ايعينهم اهل السودان وياسبرهم اعلا هد الحرب
اللهم اعن اهل السودان فيما هم فيه يارب العالمين واستر مهاجرين هناك الى حين عودتهم لي بلدانهم
المغرب ابلاد النخوة واليد فاليد ميمكنش نتخلاو اعلا اهلنا تماك الله ينصر مليكنا اللحبيب عاش الملك
الله يحفض جميع اراضي العرب الاسلامية او يرجع الاستيقرار لبلاد السودان
اللهم اصلح الحال وفرج عن السودان يارحمان
واخيرا اعلا اسلامتكم الي رجعتو لبلادكم والله امعا احبابنا في السودان والشكر الخاص لي مليكما اللحبيب
مكينش ابحال اللحباب والاهل والوطن لهلا ايبعد حد اعلا ابلادو او ارضو اوديم الله الوطن الملك