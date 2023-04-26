السفير الفرنسي في الرباط: ابني مسلم وصام رمضان

هبة بريس

ذكر السفير الفرنسي في المغرب، كريستوف لوكورتيي، بأن لشهر رمضان قيمة خاصة لديه.

وقال السفير في مقطع فيديو نشر في الحساب الرسمي لسفارة فرنسا في المغرب، أن شهر رمضان له مكانة خاصة في قلبه وهو الشهر الذي صامه المسلمون وعززوا في روابطهم العائلية والاجتماعية، مقدما تمنياته الطيبة لجميع المغاربة.

وأضاف: “لهذا الشهر بالنسبة لي قيمة خاصة، أولا لأنني عشته في المغرب لأول مرة في حياتي، وأيضا لأن ابني، وهو مسلم صام رمضان، وهو متعلق جدا بشهر رمضان”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0