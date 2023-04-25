ألمانيا.. اعتقال سوري نفذ هجوما في مركز للتدريب البدني

2023-04-25 / 18:07
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هبة بريس _ وكالات

وجد محققون في ألمانيا “دافعا إسلاميا” لهجوم وقع في مركز للتدريب البدني في دويسبورغ في 18 أبريل، وفقا لمكتب الادعاء العام في دوسلدورف.

والمشتبه به الرئيسي في هذا الهجوم، الذي أوقع أربعة جرحى أحدهم بحالة خطيرة، سوري يبلغ 26 عاما ألقي القبض عليه ليل السبت.

وقال مكتب الادعاء العام إن المحققين يعتقدون بوجود “دافع إسلامي” لدى المشتبه به بعد فحص محتويات هاتفه الخليوي، كما تم ضبط سكينين يحتمل أنه استخدمهما في الهجوم لدى تفتيش منزله.

وارتكب متطرفون إسلاميون عدة هجمات عنيفة في المانيا في السنوات الأخيرة، كان أكثرها دموية هجوم بشاحنة في احدى أسواق عيد الميلاد في برلين في ديسمبر 2016 أودى بحياة 12 شخصا.

ونفذ الاعتداء تونسي من أنصار تنظيم “داعش”، كان رفض طلب لجوئه.

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