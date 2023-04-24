إبلاغ باختفاء يخت في البحر الأحمر وعلى متنه 3 روس ومصريان

هبة بريس _ وكالات

قال مالك أحد اليخوت الخاصة والسفارة الروسية لدى السعودية إن اليخت فُقد منذ عدة أيام بالقرب من الساحل اليمني في البحر الأحمر وعلى متنه ثلاثة روس ومصريان.

ولم يتضح حتى الآن ما الذي حدث لليخت المخصص لأغراض الترفيه والذي يحمل اسم (ثيرتي مينيتس) “30 دقيقة”. وقال مالكه إن اليخت كان متجها إلى جيبوتي ليتم إرساله على متن سفينة إلى دبي.

ولم يكن اليخت، الذي قال مالكه إنه مسجل في بنما، مزودا بنظام إيه.آي.أس القياسي لتتبع السفن الذي يستخدمه متعقبو بيانات الشحن.

تعرضت عدة سفن للهجوم في السنوات الماضية قبالة ساحل اليمن الذي مزقه الصراع على مدى ثماني سنوات بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي تسيطر على شمال اليمن والساحل بالقرب من المكان الذي يُعتقد بأن اليخت كان فيه، وتحالف عسكري تقوده السعودية يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وأبلغ المالك، ويدعى دميتري تشوجويفسكي، رويترز، الاثنين، بأن اليخت أرسل آخر إشارة له مساء يوم الثلاثاء قبالة ساحل جازان، وهو ميناء في جنوب السعودية بالقرب من الحدود اليمنية.

وقال تشوجويفسكي، وهو مواطن روسي إيطالي يقيم في الإمارات العربية المتحدة، إن اليخت أرسل نداء استغاثة إلى خفر السواحل السعودي في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء.

ولم ترد السلطات السعودية والمتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت السفارة الروسية في السعودية يوم الأحد إن ثلاثة من المواطنين الروس كانوا على متن اليخت وإنها تواصل العمل مع السلطات السعودية وإن هناك عملية بحث جارية.

وقال الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية ومقره البحرين إنه يحقق في الأمر، لكنه لم يتلق نداء استغاثة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التابعة للبحرية الملكية والتي تراقب الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، لرويترز إنها تحقق في الأمر.

ولا توجد سجلات لليخت في قاعدة بيانات إكواسيس للشحن.

ولم ترد حتى الآن عملية أتلانتا، وهي عملية تابعة للاتحاد الأوروبي معنية بمكافحة القرصنة في المنطقة، على طلب للتعليق

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