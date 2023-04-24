اشتباكات السودان.. الملك يأمر بتأمين عودة المواطنين المغاربة

هبة بريس

على إثر الاحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية السودان٬ وتدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد الشقيق٬ أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ٬ نصره الله ٬ تعليماته السامية لتأمين عودة المواطنين المغاربة من هذا البلد.

وحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، فطبقا للتعليمات الملكية السامية٬ قامت مصالح سفارة المملكة المغربية بالسودان ٬ في مرحلة أولى٬ بتنظيم قافلة برية انطلاقا من العاصمة الخرطوم في اتجاه مدينة بورت سودان٬ استفاد منها أكثر من 200 من المواطنين المغاربة المقيمين بالسودان أو الذين تزامن تواجدهم في هذا البلد مع هذه الظرفية الداخلية الصعبة. ولقد وصلت القافلة البرية بسلام مساء اليوم الى مدينة بورت سودان.

كما أعطى جلالة الملك حفظه الله٬ تعليماته السامية لتنظيم جسر جوي٬ بتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية٬ لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.

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