لاراثون : المغرب يستعد لانشاء قاعدة دفاع جوي بالحسيمة

2023-04-22 / 20:42
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هبة بريس - الرباط

أفادت صحيفة “لاراثون” الاسبانية، أن المغرب يخطط لبناء قاعدة دفاع جوي بالقرب من مدينة الحسيمة شمال المملكة، وذلك بعد تأكيد قرب حصول المغرب على صواريخ “هيرماس ” الامريكية .

وقالت الصحيفة الاسبانية أن الصواريخ الامريكية “هيرماس ” تتميز بمدى أكبر مقارنة بالتي تم تسليمها الى اوكرانيا، حيث يتم تجهيز هذه الصواريخ للإطلاق من مدافع روكيت أو مدافع تحتوي على عدد كبير من الصواريخ.

وأضافت “لاراثون” أن حصول المغرب على هذا النوع من الصواريخ بالرغم من أنه غير موجه لاسبانيا الا ان مدنا كإشبيلية وكاديز وقرطبة قد تكون في مرمى هذه الصواريخ، مما يثير مخاوف بشأن الأمن القومي.

وأردفت الصحيفة الاسبانية بالقول انه رغم ان أعين المغرب تتجه نحو مواجهة محتملة مع الجزائر، لكن من الواضح أن الواقع العسكري الجديد، يؤثر أيضا على إسبانيا، في ظل انشاء الرباط، العام الماضي، للمنطقة العسكرية الثالثة، على بعد أقل من 90 كيلومتر من مليلية المحتلة، بالإضافة إلى تخطيط القوات المسلحة الملكية لبناء قاعدة جديدة، بالقرب من الحسيمة، والتي قد تضم بتاريات باتريوت الامريكية.

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