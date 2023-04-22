المحكمة العليا الأمريكية تحافظ على إمكانية الوصول لحبوب الإجهاض

2023-04-22 / 11:23
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هبة بريس - وكالات

ستظل إمكانية الوصول لحبوب الإجهاض قائمة دون تغيير حتى الآن في الولايات المتحدة، عقب صدور أمر في هذا الصدد عن المحكمة العليا، يوم أمس الجمعة.

فقد أوقف أمر المحكمة الأحكام التي تهدف إلى الحد من توافر عقار الميفيبريستون مع استمرار المعركة القانونية.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان: “لا يزال الميفيبريستون متاحا وتمت الموافقة عليه للاستخدام الآمن والفعال بينما نواصل هذه المعركة في المحاكم”.

وعلق ماثيو كاسماريك، قاضي المحكمة الجزئية للمنطقة الشمالية في ولاية تكساس، في وقت سابق من هذا الشهر، موافقة إدارة الغذاء والدواء على عقار الميفيبريستون. فقد حكم كاسماريك بأن عملية موافقة الوكالة تم التعجيل بها بشكل غير صحيح وأدت إلى دخول نظام أدوية غير آمن إلى السوق، وفقا لوكالة “شينخوا”.

كما قال بايدن يوم أمس الجمعة، بينما كان يحث الأمريكيين على انتخاب كونغرس يمرر قانونا يعيد أوجه الحماية التي كان يوفرها ما يُعرف بقرار “رو ضد وايد”: “ما زلت أؤيد موافقة إدارة الغذاء والدواء القائمة على الأدلة على استخدام عقار الميفيبريستون”.

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