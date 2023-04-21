نيمار

نيمار يكشف عن وجهته المقبلة بعد رحيله عن سان جيرمان

2023-04-21 / 22:52
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هبة بريس _ رياضة

كشف النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مستقبله وخطوته المقبلة عند نهاية مسيرته مع الفريق الباريسي.

وقال نيمار في مقابلة مع شبكة “جلوبو إسبورتي” البرازيلية: “سأعود يوما ما إلى نادي سانتوس، سأعود قريبا”.

وأضاف اللاعب: “من الرائع العودة إلى منزلي بعد 10 سنوات، لقد حضرت من أجل تشجيع سانتوس أمام ساو باولو، ولكن للأسف المباراة انتهت بالتعادل”.

وتابع المهاجم البالغ عمره 31 عاما: “أشعر بسعادة غامرة بالوجود في هذا الفريق، فهو بمنزلة بيتي، كما أنه قدمني للعالم، ومنحني كل شيء”.

وكان نيمار انتقل من سانتوس إلى برشلونة في صيف 2013، قبل أن ينضم إلى باريس صيف 2017 بصفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، بلغت قيمتها نحو 222 مليون يورو.

يذكر أن نيمار يرتبط بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2025، مع إمكانية التمديد لموسمين حتى عام 2027

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