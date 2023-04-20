غوتيريش

“غوتيريش” يدعو لوقف إطلاق النار في السودان

2023-04-20 / 22:38
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هبة بريس

بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عقد مجلس الأمن الدولي صباح هذا اليوم الخميس جلسة مغلقة بدعوة من الاتحاد الأفريقي وحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومجموعة الهيئة الدولية المعنية بالتنمية في منطقة القرن الأفريقي “إيغاد”، وعدد من ممثلي الدول المعنية بالسودان.

وبعد انتهاء الاجتماع ألقى الأمين العام كلمة أمام قاعة مجلس الأمن دعا فيها إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام ليتزامن ذلك مع عيد الفطر المبارك.

وقال الأمين العام إن هناك إجماعا قويا على إدانة القتال الدائر في السودان والدعوة إلى وقف الأعمال العدائية كأولوية فورية. وأضاف “أناشد جميع الأطراف لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام على الأقل، بمناسبة عيد الفطر، للسماح للمدنيين المحاصرين في مناطق النزاع بالفرار وطلب العلاج الطبي والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى”. وقال “يجب أن تكون هذه الخطوة الأولى في توفير فترة راحة من القتال وتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار”.

وأشار غوتيريش إلى مقتل وجرح المئات من الأشخاص “القتال في المناطق الحضرية خطير بشكل خاص على المدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين أُجبروا مرارًا وتكرارًا على اللجوء إلى المدارس والإخلاء من المستشفيات التي تتعرض للقصف. هذا شيء مشين تماما”.

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