الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية

هبة بريس

أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء أمس الأربعاء 19 أبريل 2023، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بعدد من المصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن القنيطرة ومراكش والرباط ودمنات وبوعرفة وتمارة وقلعة السراغنة.

وقد شملت التعيينات الجديدة، والتي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، ثمانية مناصب جديدة للمسؤولية على رأس مصالح لاممركزة للأمن الوطني، من بينها تعيين رئيسين لدائرتي شرطة بمدينتي مراكش وتمارة ورئيس لمصلحة حوادث السير بقلعة السراغنة، علاوة على تعيين إطار شرطي نسوي بالنيابة على رأس مصلحة الصحة التابعة لولاية أمن القنيطرة ورئيس بالنيابة لفرقة الشرطة السياحية بالرباط.

كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مجموعة من وحدات شرطة الزي الرسمي بمصالح الأمن العمومي، حيث تم تعيين رئيس للوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بالرباط ورئيس للهيئة الحضرية ببوعرفة، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة السير الطرقي بمدينة دمنات.

وتندرج هذه التعيينات في سياق ديناميكية متواصلة تروم تجديد الأطر على مستوى القيادة الأمنية الجهوية، وذلك من خلال إرساء آليات التداول على مراكز المسؤولية وفق معايير الكفاءة الميدانية والتكوين المهني العالي، استجابة للتحديات المتزايدة التي يطرحها التدبير العملياتي اليومي لمختلف مصالح وفرق الأمن الوطني، وكذا تنفيذا لمخططات العمل التي ترمي في المقام الأول لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

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