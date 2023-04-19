منصف المرزوقي

الرئيس التونسي السابق ينتقد “وصاية الجزائر” على تونس

2023-04-19 / 22:12
0
هبة بريس _ الرباط

أثار الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي جدلاً كبيراً في تونس، بعدما هاجم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون ودعاه لعدم التدخل في شؤون بلاده.

وكان تبّون اعتبر في وقت سابق، أن تونس تتعرّض لمؤامرة خارجية، كما قال إن بلاده تحاول المشاركة في الحوار الوطني لتقريب وجهات النظر بين التونسيين.

وخاطب المرزوقي تبّون بقوله “من نصبّك وليّاً على تونس؟ تونس دولة موجودة حتى قبل الدولة الجزائرية، ولها أسسها وشبعها الذي يحميها”

وأكّد لـ”قناة 22″ الجزائرية المعارِضة أن “النظام الحاكم في الجزائر قرر منذ البداية إخماد الثورة في تونس كي لا تقوم الديمقراطية في البلاد، وكان واضحاً بالنسبة لهم أن عدوى الثورة قريبة منهم، وهو ما تحقق عندما خرج الجزائريون بالآلاف لإسقاط الديكتاتورية”.

وتابع بقوله “نحن لم نتدخل قطّ في الشأن الداخلي الجزائري، لكنه يتدخل في شؤوننا بشكل فجّ وباستمرار، ولم يعد سراً ما يضمره النظام الجزائري تجاه النموذج التونسي ما بعد الثورة. إنهم يحاربوننا بكل الوسائل، ويضعون العراقيل كي لا تنجح الديمقراطية التونسية”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “دياز كانيل” يفوز بولاية رئاسية ثانية في كوبا

“دياز كانيل” يفوز بولاية رئاسية ثانية في كوبا

2023-04-19 / 22:26
Photo of لـ48 ساعة.. المحكمة العليا تمدد تعليق الحظر على حبوب الاجهاض

لـ48 ساعة.. المحكمة العليا تمدد تعليق الحظر على حبوب…

2023-04-19 / 21:04
Photo of ضرب حتى الم..وت.. مراهقان يعترفان بق–تل مدرستهما

ضرب حتى الم..وت.. مراهقان يعترفان بق–تل مدرستهما

2023-04-19 / 19:56
Photo of تقرير .. الاتحاد الأوروبي “أكبر” مستورد لنفط روسيا

تقرير .. الاتحاد الأوروبي “أكبر” مستورد لنفط روسيا

2023-04-19 / 17:13
Photo of عقوبات أميركية على شبكة داعمة لبرامج إيران العسكرية

عقوبات أميركية على شبكة داعمة لبرامج إيران العسكرية

2023-04-19 / 16:48
Photo of أول دولة تعلن يوم السبت أول أيام عيد الفطر

أول دولة تعلن يوم السبت أول أيام عيد الفطر

2023-04-19 / 16:31
Photo of السودان.. قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة لـ24 ساعة

السودان.. قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة لـ24…

2023-04-19 / 13:43
Photo of الصحة السودانية: 16مستشفى خرجت من الخدمة والعدد مرشح للزيادة

الصحة السودانية: 16مستشفى خرجت من الخدمة والعدد مرشح للزيادة

2023-04-19 / 09:53
Photo of “الأمم المتحدة” تحتجّ رسميا لدى واشنطن على التنصّت على اتّصالات “غوتيريش”

“الأمم المتحدة” تحتجّ رسميا لدى واشنطن على التنصّت على…

2023-04-18 / 21:19
Photo of مأساة” في بكين.. مص—رع 21 شخصا بحريق مستشفى

مأساة” في بكين.. مص—رع 21 شخصا بحريق مستشفى

2023-04-18 / 17:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق