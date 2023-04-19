سيتي” يقصي “بايرن” ويضرب موعدا مع “الريال”

2023-04-19 / 21:11
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هبة بريس _ رياضة

بلغ مانشستر سيتي الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة تواليا بعد تعادله مع مضيفه بايرن ميونيخ الالماني 1-1 الاربعاء في اياب ربع النهائي، مستفيدا من فوزه 3-0 ذهابا.

وافتتح النروجي إرلينغ هالاند التسجيل للضيوف (57) بعد أن أهدر ركلة جزاء في الشوط الاول، فيما عادل يوزوا كيميش لأصحاب الارض من ركلة جزاء (83).

وضرب بطل إنكلترا موعدا في نصف النهائي مع ريال مدريد الاسباني حامل اللقب والرقم القياسي بعدد الالقاب (14) الذي أقصى تشلسي الانكليزي 4-0 في مجموع المباراتين.

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