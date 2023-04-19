هل طلب المغرب من “سانشيز” إقالة ” أرنشا كونزاليس لايا”؟

هبة بريس _ الرباط

عاود الإعلام الإسباني النبش في ملف عودة العلاقات المغربية الاسبانية الى سكتها الطبيعية ..

وقالت صحيفة “إلكونفيدونسيال” الإسبانية إن المغرب طلب في اجتماع سري عقد في يوليوز 2021، من رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز إقالة وزيرة الخارجية، كشرط مسبق لتطبيع العلاقات المتأزمة بين البلدين في تلك الفترة.

وأشارت الجريدة أنه بناء على تقرير صادر عن مركز المخابرات الوطني في إسبانيا، فإنه بعد أسبوع من تقديم المغرب لطالبه، أقدم سانشيز على إقالة وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة “أرنشا كونزاليس لايا”، وعين مكانها سفير مدريد في باريس، خوسيه مانويل ألباريس.

وأوضحت أن هذا اللقاء السري حصل في خضم أزمة الهجرة الجماعية، التي دخل بموجبها آلاف المغاربة بينهم قاصرون إلى ثغر سبتة المحتل، وجرى بين سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش، والسفير الإسباني ريكاردو دييز.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0