هل طلب المغرب من “سانشيز” إقالة ” أرنشا كونزاليس لايا”؟

2023-04-19 / 20:14
0
هبة بريس _ الرباط

عاود الإعلام الإسباني النبش في ملف عودة العلاقات المغربية الاسبانية الى سكتها الطبيعية ..

وقالت صحيفة “إلكونفيدونسيال” الإسبانية إن المغرب طلب في اجتماع سري عقد في يوليوز 2021، من رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز إقالة وزيرة الخارجية، كشرط مسبق لتطبيع العلاقات المتأزمة بين البلدين في تلك الفترة.

وأشارت الجريدة أنه بناء على تقرير صادر عن مركز المخابرات الوطني في إسبانيا، فإنه بعد أسبوع من تقديم المغرب لطالبه، أقدم سانشيز على إقالة وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة “أرنشا كونزاليس لايا”، وعين مكانها سفير مدريد في باريس، خوسيه مانويل ألباريس.

وأوضحت أن هذا اللقاء السري حصل في خضم أزمة الهجرة الجماعية، التي دخل بموجبها آلاف المغاربة بينهم قاصرون إلى ثغر سبتة المحتل، وجرى بين سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش، والسفير الإسباني ريكاردو دييز.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اتحاد المغرب العربي يرد على الجزائر بخصوص تمثيليته داخل الاتحاد الإفريقي

اتحاد المغرب العربي يرد على الجزائر بخصوص تمثيليته داخل…

2023-04-19 / 16:12
Photo of غياث عن طريقة صلاة أخنوش: الأمر يتعلق بمشكل بسيط في الركبة

غياث عن طريقة صلاة أخنوش: الأمر يتعلق بمشكل بسيط…

2023-04-19 / 15:56
Photo of رئيس حكومة إسبانيا: “بفعل تعاون المغرب تقلص عدد المهاجرين سرا ب 78 في المئة”

رئيس حكومة إسبانيا: “بفعل تعاون المغرب تقلص عدد المهاجرين…

2023-04-19 / 15:37
Photo of الثلاثاء المقبل .. أخنوش في ضيافة مجلس المستشارين

الثلاثاء المقبل .. أخنوش في ضيافة مجلس المستشارين

2023-04-19 / 15:12
Photo of سانشيز: المغرب بلد “صديق” و”حليف أساسي” لإسبانيا

سانشيز: المغرب بلد “صديق” و”حليف أساسي” لإسبانيا

2023-04-19 / 12:45
Photo of وهبي: “لا أسعى لمواجهة أي كان.. و هدفي مواجهة التخلف والتزمت”

وهبي: “لا أسعى لمواجهة أي كان.. و هدفي مواجهة…

2023-04-19 / 10:58
Photo of وهبي: “كنتمنى أن الفقهاء يبعدو على السياسة ويناقشو غي الدين”

وهبي: “كنتمنى أن الفقهاء يبعدو على السياسة ويناقشو غي…

2023-04-19 / 10:40
Photo of البيجيدي:  نستنكر الاعتقال التعسفي ل”الغنوشي”

البيجيدي:  نستنكر الاعتقال التعسفي ل”الغنوشي”

2023-04-19 / 10:16
Photo of جرادة ..”رئيس الجماعة” متهم بالإنفرادية في القرارات ومطالب باستقالته

جرادة ..”رئيس الجماعة” متهم بالإنفرادية في القرارات ومطالب باستقالته

2023-04-18 / 23:09
Photo of مجلس المستشارين..انطلاق الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية

مجلس المستشارين..انطلاق الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية

2023-04-18 / 23:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق