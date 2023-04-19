البيجيدي:  نستنكر الاعتقال التعسفي ل”الغنوشي”

2023-04-19 / 10:16
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هبة بريس - الرباط

علق حزب العدالة والتنمية، على اقدام السلطات التونسية على اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وقال الحزب في بلاغ له “في تطور خطير في الأزمة السياسية التي تشهدها تونس الشقيقة، أقدمت قوات أمنية على اعتقال الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب سابقا ورئيس حركة النهضة التونسية.”

وأمام هذا الوضع المقلق، يضيف البلاف، ف”إننا في حزب العدالة والتنمية بالمغرب، نستنكر هذا الاعتقال التعسفي، الذي سبقته اعتقالات لقيادات في المعارضة، وهو ما من شأنه أن يعمق هذه الأزمة ويسد الطريق على كل إمكانية لحلها عن طريق الحوار بين كل الفرقاء في تونس.”

ودعا الحزب في هذا الصدد إلى إعلاء صوت العقل وتغليب الحكمة والمبادرة إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بتونس وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي، والتعجيل بفتح حوار وطني حتى تنعم تونس الشقيقة وشعبها بالاستقرار والازدهار.

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