بتهمة تصوير “مقاطع خادشة للحياء”.. الحبس عامين لعارضة أزياء مصرية

2023-04-18 / 17:08
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هبة بريس _ متابعة

قضت محكمة جنح الاقتصادية في الإسكندرية، الثلاثاء، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه (حوالي 3200 دولار) لعارضة الأزياء والمدونة المصرية، سلمى الشيمي (29 عاما)، وذلك في قضية اتهامها بتصوير وبث مقاطع “خادشة للحياء ومنافية للقيم الأسرية” على الإنترنت، مقابل مبالغ مالية.

وذكر مواقع محلية أن المتهمة حضرت مقر المحكمة من محبسها، مرتدية عباءة سوداء ومكبلة اليدين.

وبدأت فصول القضية برصد السلطات لحسابات الفتاة على تطبيقات “إنستغرام” وتيك توك” و”يوتويب” حيث اعتبرت أنها بثت مقاطع وصور “خادشة” مقابل مبالغ مالية حصلت عليها عن طريق تحويلات.

وأوقفت السلطات العارضة عقب عودتها للبلاد تنفيذا لأمر توقيف صادر من النيابة العامة، بعد أن أجرت تحقيقاتها في القضية، وفق صحيف صدى البلد.

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